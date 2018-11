Schalk: Die Schule ist toll ausgestattet

Brühl.Bei der öffentlichen Sitzung des Schulverbandes Bildungszentrum Brühl/Ketsch wurde dem Gremium der neue Konrektor der Marion-Dönhoff-Realschule vorgestellt. Kristof Schalk ist seit Anfang des Schuljahres im Amt. Der Verbandsvorsitzende Jürgen Kappenstein hieß den 39-Jährigen willkommen. Jetzt sei die Lücke neben Rektor Martin Jendritzki in der Schulleitung wieder geschlossen: „Wir sind froh, dass wir Sie jetzt hier haben.“

Er habe die Schule bereits von drei Fortbildungen gekannt, schilderte Schalk den Gemeinderäten von Brühl und Ketsch das vorangegangene Bewerbungsverfahren: „Die Schule ist toll ausgestattet, ich freue mich, dass es geklappt hat.“ Er sei hervorragend aufgenommen worden.

Kristof Schalk studierte an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in den Fachbereichen Politik, Mathematik und Technik. Zuletzt war er an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried tätig. Neben der Verwaltungstätigkeit absolviert Schalk 16 Unterrichtsstunden in der Woche in verschiedenen Klassen. Der 39-Jährige lebt mit seiner Frau und der fünf Monate alten Tochter in Speyer.

Die Dönhoff-Realschule hat erneut das „Boris-Berufswahlsiegel“ verliehen bekommen, gab Jendritzki bekannt. „Boris“ steht als Abkürzung für Berufsorientierung in den Schulen.

Pennäler hoch motiviert

Erstmals nahm die Schule 2015 an dem Zertifizierungsverfahren teil, bei dem im Themenbereich Berufs- und Studienorientierung Schulen über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen. Jetzt hatte die Jury erneut die hohe Motivation und das Engagement der Schüler als positives Merkmal beurteilt.

Das „Boris-Berufswahlsiegel“ solle Schülern und Eltern signalisieren, dass an der Dönhoff-Realschule eine vorbildliche Berufsorientierung geboten werde, freute sich Rektor Martin Jendritzki über die Rezertifizierung. Und: „Wir haben uns weiterentwickelt und jetzt schon wieder einige Änderungen vollzogen“, sagte der Rektor.

