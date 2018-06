Anzeige

Brühl.Wenn Anke Laier heute bei der Eröffnung ihres Wohnstudios in Rohrhof sagen wird, dass Brühl nach Brühl gekommen ist, dann meint sie damit nicht, dass sie eine Abordnung aus der rheinischen Stadt gleichen Namens erwartet. In ihrem Wohnstudio steht Brühl für den bekannten Möbelhersteller, von dem sie exklusive Produkte in ihrem Programm hat. Wie schick dessen Produkte sind, davon können sich die Kunden ab Dienstag, 3. Juli, selbst überzeugen. Aber nicht nur bei diesem Hersteller beweist Laier immer wieder im Sortiment ein geschicktes Händchen. Ein klangvoller Name nach dem anderen kann bei dem Rundgang durch ihr neues Geschäft in der Rheinauer Straße 3 entdeckt werden.

„Ich mag die modernen Klassiker der exklusiven Marken“, verrät sie. Und so wird der Rundgang durch die neuen Geschäftsräume schnell zu einem traumhaften Erlebnis für die Sinne. Klein, aber fein kommt ihr Geschäft in dem rund 120 Jahre alten Gebäude daher, dessen Geschäftsräume lange leestanden. Mit Liebe zum Detail hat sie zusammen mit ihrem Mann, dem Architekten Fermin Alonso-Gomez die beiden Ladenlokale verbunden, modernes Design mit traditionellen Elementen verbunden. Und so entstand ein Ambiente, das ihren Ausstellungsstücken den ganz großen Auftritt garantiert.

Viel Erfahrung in der Branche

Dass Laier bei ihren Möbeln und Accessoires derart treffsicher den guten Geschmack hat, verdankt sie nicht nur dem eigenen ästhetischen Empfinden, sondern langjähriger Erfahrung. Bereits während des Studiums arbeitete sie bei „Wohnstudio“ im Mannheimer Quadrat B 1. Vor 15 Jahren übernahm sie das Geschäft mit der exklusiven Lage als Eigentümerin und prägte ihren Stil bei der Marken- und Produktauswahl dort mit großem Erfolg. Inzwischen hat sich Laier einen derart guten Namen gemacht, dass ihre treuen Kunden sie auch besuchen werden, wenn sie nun in Rohrhof aktiv ist. Die Rheinauer Straße dürfte so zu einem Mekka des exklusiven Wohngeschmacks werden. Und dann wird es wohl auch heißen: Mannheim kommt nach Brühl.