Scheibe vermindert Ansteckungsgefahr

Fußball-Kreisklasse A

„Das ist mir vorher noch nicht gelungen“

Der 8. März 2020 wird bei Oguz Ünver noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht allein, dass an diesem Tag das letzte Ligaspiel seines aktuellen Clubs KSC Schwetzingen in der Fußball-Kreisklasse A1 vor der „Corona-Pause“ stattfand. ...