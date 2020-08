Schießstandklappen erneuert

Brühl.Die Vereinsarbeit fordert von allen Verantwortlichen in verschiedensten Bereichen neue Ideen, Ansätze und Mut, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Sportgemeinschaft. So setzten die in der eigens dafür gegründeten Gruppe „Schießstandklappen“ mit Projektleiter Ernst Kullik, Karl-Heinz Knieriem, Andreas Vock und Reinhard Baumann das Projekt „Austausch der Schießstandklappen durch Panzerrollläden“ in gerade einmal zehn Monaten von der Planung, der Finanzierung der Investitionskosten mit immerhin knapp 10 000 Euro bis hin zur Fertigstellung in einer atemberaubenden Geschwindigkeit um.

Im Zukunftscheck des Vereins jedoch, so der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Baumann, wurde vom Vorstand basierend auf einer sorgfältig erstellten Marktanalyse die Erkenntnis gewonnen, dass das Projekt „Schießstandklappen“ nur einen Zwischenschritt über die zukünftige Strategie und zielgruppengerichtete Angebotsentwicklung zur Mitgliederbindung und im Wettbewerb bei der Gewinnung von Neumitgliedern darstellen kann.

Mit der Errichtung dreier elektronischer Scheibenanlagen auf dem Langwaffenstand im Frühjahr 2021 wird man einen weiteren Punkt setzen, so der Vorsitzende und Oberschützenmeister Andreas Vock, um in der Sportgemeinschaft zum einen die Tradition des Schützenwesens zu bewahren, zum anderen aber eben auch Neues zu wagen. zg

