Schillerschule als Leuchtturm

Brühl.Bei herrlichem Sonnenschein begrüßte der CDU-Fraktionsvorsitzende, Gemeinderat und Kreisrat Michael Till die Teilnehmer der kommunalpolitischen Radtour, zu der die Christdemokraten eingeladen hatten. Erste Station war die Schillerschule, heißt es in einer Mitteilung der Partei. An ihrem ersten Ziel angekommen, bewunderten die Teilnehmer zunächst die großen Fortschritte an den beiden

...