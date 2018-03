Anzeige

BRÜHL.Faszinierte Frauen frühstücken fertig, fühlen feminine Facetten fabelhaft. So klingen die Worte aus dem Mund von Yvonne Weber, die beim Frauenfrühstück der Katholischen Frauen Rohrhof zu Gast war. Die Meisterin der Worte hatte im vergangenen Jahr zum Bedauern vieler Fans ihre stets versierten kunsthistorischen Vorträgen – allesamt mit viel Humor und Wortwitz vorgetragen, beendet. „Mit 55 war es Zeit für etwas anderes“, meinte sie. Nach einer gut dreimonatigen „Sich-selbst-Ordnungsphase“, wie sie es nennt, ist sie jetzt mit eigenen Texten unterwegs, um ihre Zuhörer zu erfreuen. Und das ist bestens gelungen, kann man nur attestieren, denn derart ausuferndes Gekicher, lautes Lachen und Begeisterungsbekundungen mittels Applaus, gab es bislang selten in der Frauenrunde – wohl auch, weil am Ende noch Männer vernascht werden konnten. Keine aus Fleisch und Blut – dafür selbst gebackene Kerle aus süßem Teig und Schokolade, „mit allem dran, was dran gehört“.

Dampfender Kaffee und ein sehr abwechslungsreich bestücktes Büffet sorgten für die Grundlage zu den amüsanten und lehrreichen Ausführungen Webers. Elisabeth Franz, Sprecherin der Frauenorganisation, lobte ihr „tolles Team“, das neben dem weit über Rohrhof hinaus bekannten schmelzigen Rührei, selbstgemachte Marmeladen, Miniküchlein, Lachs, Wurst, Gemüse mit Dips und Käse in reicher Auswahl aufgetischt hatte. Mehr als 60 Damen gerieten darüber ins Schwärmen und räumten das Angebot innerhalb der kommenden Stunde fast komplett leer.

Selbst zur Feder greifen

Eine dicke Wolke Töne schwebte über dem Raum, denn geplaudert wurde über Gott und die Welt, über die Familie, die nächsten Aktionen und alles, was gerade aktuell bewegte. Dann richteten sich die Blicke gesättigt auf den Gast. Weber nahm am mit Primeln geschmückten Tisch Platz und legte los. Mit dem Vorurteil, Mythologie sei langweilig, räumte sie gleich mal auf und verriet, dass sie bei einer Einführung ins Werk eines Künstlers bei einer Ausstellung in der Villa Meixner den Impuls bekam, eigene Texte zu verfassen. „Die ersten erschienen gemeinsam mit den Illustrationen von Bernhard Apfel, der mich just bei der beschriebenen Vernissage angesprochen hatte, desgleichen für ihn zu tun“, erzählte Weber.