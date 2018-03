Schnepf: KFC ist kleineres Übel

Anders als der KFC in der Schwetzinger Vorstadt von Mannheim (Bild) soll die Brühler Filiale keinen eigenen Werbepylon (l.) erhalten. Insgesamt sehen die Pläne auch weniger Glasflächen vor, dafür mehr Mauerwerk. Doch die kubische Form des Schnellrestaurants, die großformatigen Werbetafeln mit dem Konterfei von Firmengründer Harland D. Sanders werden nach den Vorstellungen der Architekten auch den Neubau in Brühl beherrschen. © strauch

Brühl.Grünes Licht gab der Technische Ausschuss des Gemeinderates in seiner öffentlichen Sitzung dem Bauvorbescheid für die Errichtung eines „Kentucky Fried Chicken“-Restaurants (KFC) im Norden der Gemeinde. Das Unternehmen AM-Systemgastronomie hatte den Antrag gestellt, in der Alten Mannheimer Straße – in direkter Nachbarschaft zum „McDonald’s“-Restaurant – den Neubau zu errichten (wir

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3185 Zeichen des Artikels

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.03.2018