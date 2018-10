Schnupperstunden für Interessierte

Brühl.Um Square Dance zu lernen benötigt man keine besonderen Vorkenntnisse. Man sollte allerdings gut zu Fuß sein. Die einzelnen Tanz-Figuren lernt man dann ganz einfach in einem Kurs, wie der Brühler Square Dance Club nawiegehtdas.de in einer Pressemitteilung schreibt.

Das spanende an dem Tanz sei, dass man nie wisse, welche Figur als nächstes angesagt wird – denn ein sogenannter Caller gibt die Choreographie vor. 68 Figuren hat er insgesamt zu Auswahl, die Musik, zu der getanzt wird, ist dabei sehr vielseitig: Von Countrysongs über Schlager und Rock-Oldies bis hin zu aktuellen Popsongs ist für jeden etwas dabei.

Heute findet der Tag der offenen Tür des Square Dance Clubs mit Schnupperkursen ab 20 Uhr im Eventhouse Weber, Luftschiffring 6, statt. Auch am Donnerstag, 18. Oktober, besteht die Möglichkeit zum Ausprobieren des Tanzes. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 25. Oktober. Wer sich im Clogging – einem nordamerikanischen Stepptanz – versuchen möchte, hat am Sonntag, 14. Oktober, ab 17.30 Uhr im DRK-Heim, Mannheimer Landstraße 13, die Möglichkeit dazu. zg/cao

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.nawiegehtdas.de

