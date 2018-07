Anzeige

Brühl.Ein anspruchsvolles Projekt nahmen die Neuntklässler an der Schillerschule unter dem Titel „Ohne Euer Mitleid wird die Welt zerfallen“ in Angriff. Zusammen mit der Aktionsgruppe 60plus machte sich die Klasse mit ihrem Lehrer Patrick Jacob auf die Suche nach dem Frieden der Religionen.

Drei Migranten – Ahmad, Ayat und Viktoria, zwei Muslime und eine Christin – hatten sich schon vor Ostern auf eine Lesung mit 60plus vorbereitet. Doch die Prüfungen, das herannahende Ende des Schuljahrs warfen die ursprünglichen Pläne über den Haufen. Motiviert von ihrem Lehrer trafen sich die Vorleser in den Rollen von Mohammed, dem Religionsgründer, und Abrahams Söhnen, Ismael und Isaak. Die beiden waren durch ihren Vater getrennt worden, begruben ihn aber gemeinsam.

Autor und Regisseur Helmut Mehrer will mit seinem Text die Frage aufwerfen, ob das Werk der Barmherzigkeit der drei Protagonisten ein Vorbild für die unverzichtbare Zu-sammenarbeit von Christen und Muslimen sein könne. Die drei dargestellten Personen treffen in Auschwitz bei der Selektion auf der Rampe zusammen – Tod sofort oder durch Unterernährung bei härtester Arbeit und dünner Kleidung im kalten Winter. Dann aber auch die Frage, wie ein so beispielloses Verbrechen durch ein kulturell so hochstehendes Volk wie das der Deutschen verübt werden konnte.