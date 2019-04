Schützen laden zum Ostereierschießen

Brühl.Die Schützenabteilung der Sportgemeinde lädt in der Zeit vom 12. bis 22. April zum beliebten Ostereierschießen auf dem Schießstand am Weidweg 9 ein. Geschossen wird nur mit vereinseigenen Luftgewehren auf zehn Meter, stehend freihändig. Jeder Schütze, der das Schwarze trifft, bekommt ein Osterei, wenn ein Zehner geschossen wird, gibt es zwei Ostereier.

Die Schießzeiten sind am Freitag, 12. April, von 18 bis 21 Uhr, am Samstag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 14 .April, von 10 bis 17 Uhr. Weiter geht es am Mittwoch, 17. April, wenn von 18 bis 21 Uhr geschossen werden kann. Am Ostersamstag, 20. April, ist der Schießstand von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 21. April, von 10 bis 17 Uhr und am Ostermontag, 22. April, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ostereier-Bogenschießen wird am Ostersonntag und -montag jeweils von 10 bis 17 Uhr angeboten. zg

