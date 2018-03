Schule soll mit Spaß weiterbringen

Anzeige

Es kursieren Gerüchte, die Marion-Dönhof-Realschule könne das Realschulniveau, „M“ nicht halten – stimmt das?

Martin Jendritzki: Von insgesamt 560 Schülern haben fünf in Klasse sieben das „G“-Niveau, was einer Qualifikation für die Hauptschule entspricht. Das ist ein sehr geringer Prozentsatz, das „M“ – oder Realschullevel ist an der Marion-Dönhoff-Realschule kein Problem. Außerdem bieten wir den Hauptschulabschluss nach Klasse neun an, wobei unser Ziel ist, alle Schüler zum Realschulabschluss zu führen.

Es ist viel mehr los am Tag der offenen Tür als im vergangenen Jahr – woran machen Sie diesen Zustrom fest?