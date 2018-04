Anzeige

Brühl.Christus ist auferstanden! Noch vor der Dämmerung am Ostermorgen waren viele Menschen im evangelischen Gemeindezentrum zusammengekommen, um genau das in einer ökumenischen Ostermorgenfeier mit Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und Diakon Heiko Wunderling zu zelebrieren.

Im Dunkeln loderte das Osterfeuer im Außenbereich, um das sich die Gläubigen versammelten. Der Chor „InTakt“ stimmte unterm Dirigat von Jens Hoffmann feierliche Weisen an. Mitwirkende am Gottesdienst legten große Steine ums Feuer nieder, gaben ihnen Bedeutung, in dem sie ihnen Sprüche mitgaben: „Der Stein vor Jesu Grab war schwer“, „Oft bekommt man Steine in den Weg gelegt“ oder „Dies ist ein Stein für die Ängste der Flüchtlinge“ zum Beispiel.

„Mit Steinen gewaschen“

Der Titel der Feier, „Stone-washed“, was „mit Steinen gewaschen“ bedeutet, erschloss sich in Texten und Aktionen, die nach einer kurzen Prozession um das Haus herum und mit dem Einzug in den großen Saal des Zentrums den Ablauf bestimmten. Noch ganz umfangen vom beginnenden Dämmern des Tages begleiteten Gesänge und das Licht der Osterkerze, die Wunderling am Osterfeuer entzündet hatte, die ersten Minuten der Ostermorgenfeier.