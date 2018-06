Anzeige

Um 10.45 Uhr beginnt im Rathaus die gemeinsame Arbeitssitzung der Partnerschaftsausschüsse aus beiden Orten. Auf der Tagesordnung steht ein Rückblick auf den Schüleraustausch in der Osterzeit und auf den deutsch-französischen Tag. Dabei wird das Resümee mit einem Ausblick auf die kommenden Treffen verbunden. Auch bezüglich der künftigen Besuche der Ausschüsse sollen bei diesem Treffen Beschlüsse gefasst werden. Außerdem geht es um den großen Austausch im nächsten Jahr, der wieder im sommerlichen Ormesson stattfinden soll.

Das weitere Programm wurde bewusst so gestaltet, dass es zwar Angebote macht, die jedoch optional sind. So soll erreicht werden, dass sich „die Familien aus Brühl und Ormesson untereinander besser kennenlernen beziehungsweise ihre eigenen Interessen umsetzen können, ohne einem starren Programmablauf zu folgen“, erklärt Jochen Ungerer vom Brühler Rathausteam.

So werden am Samstag um 12 Uhr ein Mittagsessen in der Festhalle, ab 15 Uhr ein Besuch des Schwetzinger Schlosses, ein Ausflug zum WSV-Sommerfest und um 20 Uhr das gemeinsame Schauen des WM-Gruppenspiels Deutschland gegen Schweden angeboten. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen ökumenischen Feldgottesdienst am Bootshaus. Gegen 14.30 Uhr geht es dann für die Gäste ab der Ormessonstraße wieder nach Hause. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.06.2018