„Schwung wird nach der Pause aufgenommen“

Die Corona-Krise hat auch in Sachen Partnerschaft viele Aktivitäten zum Erliegen gebracht - ein sensibler Bereich, denn kurz zuvor hatten die Kontakte nach Weixdorf und Ormesson wieder einen gewissen Schwung aufgenommen. Wir checken, wie es weitergeht.

? Welche Folgen hat die Corona-Problematik bei der Partnerschaft mit dem französischen Ormesson-sur-Marne und dem sächsischen Weixdorf gehabt?

Mit beiden Kommunen ist der Kontakt, der zuletzt wieder sehr intensiv geworden ist, nur noch auf das Nötigste eingeschränkt worden, weil die meisten an den partnerschaften Beteiligten andere Sache zu regeln gehabt hätten, berichtet Jochen Ungerer, Koordinator der Partnerschaften im Rathaus. Man habe zwar Kontakt gehabt, um zu wissen, wie sich das Corona-Geschehen jeweils dargestellt habe. „Und da haben wir die Unterschiede des Umgangs mit der Pandemie schon klar festgestellt“, so Ungerer.

? Welche Unterschiede sind das im Einzelnen?

In allen drei Gemeinden ist man sich einig, dass Brühl durch die lockere Bebauung - viele Einwohner hätten einen eigenen Garten - und die Naturräume drumherum einen echten Vorteil hat. In Ormesson beispielsweise sei es deutlich schwieriger, schnell einmal ins Freie zu gehen. Dort habe man zwar auch Gärten, aber die Bebauung sei anders als in der Hufeisengemeinde, bewertet Generalsekretär Jean-Maurice Gardey die Situation. So hätten sich dort viel größere Einschränkungen ergeben, als das Gemeinschaftsleben heruntergefahren worden sei. Dazu komme in Ormesson, dass dort komplett die Bewegungsfreiheit wegen des Virus eingeschränkt wurde - die Menschen mussten zuhause bleiben (wir berichteten). Das habe das Leben dort massiv verändert - noch wesentlich stärker als als in Deutschland, ergänzt Marion Balay aus Ormesson.

?Welche Folgen hatte das für die Partnerschaftsbegegnungen?

Ungerer erinnert daran, dass deswegen der Schüleraustausch ausgesetzt worden ist. Das war damals noch ganz am Anfang der Pandemie gewesen, als einige noch die Meinung vertreten haben, man könnte die Begegnung durchführen. „Aber wir haben frühzeitig die richtige Entscheidung getroffen - was uns auch alle Beteiligten im Nachhinein bestätigen“, bilanziert der Verwaltungsmitarbeiter aus Brühl, „es wäre nicht gutgegangen“. Die Enttäuschung der Jugendlichen sei sehr groß gewesen, doch man habe nun eine Lösung gefunden.

?Wie sehen denn derzeit der Kontakt, die aktuelle Planung aus?

„Wir stehen in engem Kontakt mit den dortigen Verantwortlichen“, erklärt Ungerer, um die jeweilige Situation abzugleichen. So weiß er zu berichten, dass sich auch in Ormesson die Situation durch verschiedene Lockerungen entspannt habe. „Es geht auch in Ormesson aufwärts - und das ist ganz wichtig. „Wir sind deshalb für die Osterzeit 2021 schon sehr weit in der Planung - der Schüleraustausch steht“, betont Ungerer. Doch dann kommt das großer Aber, denn es werde nicht viele Plätze für diesen Austausch geben, weil diejenigen Teilnehmer, die dieses Jahr nicht fahren konnten, im nächsten vorrangig die Chance auf einen Besuch in Frankreich haben sollen. Und im April war die Schülerbegegnung ausgebucht. Erst wenn diese Teilnehmer abspringen, sind wieder Plätze frei.

In die andere Richtung, nach Weixdorf, ist gerade am vergangenen Wochenende das Treffen ausgefallen. Man hätte sich zwar treffen können, aber das Zusammensein mit Abstand sei einfach nicht das, was man sich unter einem Partnerschaftstreffen vorstelle, heißt es auch aus der sächsischen Gemeinde. Deshalb werde auch dieses Treffen um ein Jahr verschoben, allerdings stehe der Termin für den Besuch in Weixdorf noch nicht fest.

Gleiches gelte auch für den Partnerschaftsbesuch für die Vertreter aus Ormesson, die in Brühl begrüßt werden - aber nicht zum traditionellen Termin beim Fest des Wassersportvereins, da wird in Ormesson eine eigene Großveranstaltung stattfinden.

?Überstehen die Partnerschaften die Pause ohne Probleme?

Ungerer ist sich sicher: „Ja!“ Alle Beteiligten sind sich einig, die Partnerschaften weiter pflegen zu wollen. In allen Orten wollen man den Schwung, der bei den vergangenen Treffen zu spüren gewesen sei, nach der Pause wieder aufnehmen. Die Kontakte auch auf Vereinsebene liefen auch über die Entfernung weiter. So stehen die Vertreter der Jugendkicker aus Brühl und Weixdorf - dort sollte im Sommer 100 Jahre Fußball mit einem Turnier gefeiert werden - in regem Austausch. Auf diesen Kontakten könne man nach der Krise wieder gut aufbauen. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, zitiert Ungerer auf Nachfrage ein geflügeltes Wort.

