Schwupps und die Ski sind weg

Jeder Diebstahl wiegt schwer. Das weiß jeder, der davon betroffen war. Was einen richtig fuchst, sind dreiste Entwendungen wie sie eine liebe Kollegin erlebt hat. Siewollte gerade zum Skifahren und belud zusammen mit dem Gatten das Auto im Rohrhof. Die Garage stand dabei offen, immerhin mussten auch von dort diverse Utensilien wie die Abfahrtsski und Stöcke mit in den Urlaub. Es waren vielleicht zehn Minuten, in denen die Kollegin samt Gatte mit dem restlichen Gepäck im Haus beschäftigt waren – als sie wieder vor die Haustür kamen, waren die Ski, die jetzt ins Auto geladen werden sollten, verschwunden! Erst trauten beide ihren Augen nicht – doch es war so; die fast noch neuen Ski waren weg! Und das im beschaulichen Rohrhof!

Der Ärger ist groß, der Schaden ordentlich. Immerhin kosten ein paar Abfahrtsski einige hundert Euro. Da zeigt sich wieder – heutzutage kann man nicht mal mehr in einem kleinen Ort sicher sein, dass nichts abhanden kommt. Denn „Zugvögel“ mit krummen Gedanken gibt es leider überall. Die Kollegin surft derweil auf Ebay, vielleicht trifft sie dort ihre Ski wieder.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020