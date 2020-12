Seelsorgerin verlässt bald die Gemeinde

Brühl.Die Spatzen pfiffen es bereits seit einiger Zeit von den Kirchendächern – jetzt ist es offiziell. Bereits in drei Monaten wird die evangelische Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch die Hufeisengemeinde auf eigenen Wunsch verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden. Wir sprachen darüber mit der beliebten Seelsorgerin.

Wie sieht Ihre nähere berufliche Zukunft aus?

Almut Hundhausen-Hübsch Ich werde Mitte Februar nach Pforzheim wechseln. Ich habe vor einiger Zeit die Stellenausschreibung der dortigen Kirchengemeinde entdeckt. Spontan habe ich beschlossen: Da fahr ich hin, um mir den Ort und die Menschen dort einmal anzuschauen. Es ist eine interessante Stelle, weil dort drei Gemeinden vor kurzer Zeit zusammengelegt worden sind, da bricht dann vieles an den Kanten auf. Das ist einerseits ein schmerzlicher Prozess, aber auch etwas, wo viele Kompromisse gesucht und gefunden werden müssen. Dafür müssen neue Ideen eingebracht werden, wie man bestimmte Dinge regeln kann. Das ist fordernd. Und so habe ich mich beworben – jetzt bin ich sehr gespannt auf die Begegnung mit den Menschen dort.

Warum wechseln Sie jetzt die Pfarrstelle?

Hundhausen-Hübsch: Mein Sohn, der als letztes meiner Kinder bei mir gewohnt hat, will nun eine eigene Wohnung beziehen. Und das ist dann auch für mich der Beginn einer anderen Lebensphase, an dem ich etwas Neues machen möchte. Die Kinder sind aus dem Haus – da bleibe ich mit meinen 56 Jahren nicht alleine in einem viel zu großen Gebäude wohnen. Ich habe schon vor längerer Zeit beschlossen, in meinen letzten zehn Dienstjahren wieder etwas ganz Neues in Angriff nehmen zu wollen.

Was waren für Sie besondere Höhepunkte in Ihren Brühler Jahren?

Hundhausen-Hübsch: 2013 war ein Jahr mit vielen großen Ereignissen: vier Jubiläen und der Abschied von Pfarrer Andreas Maier. Die ökumenischen Kontakte sind in diesen Jahren immer herrlich gewesen. Ich erinnere mich aber auch sehr gerne an die vielstimmigen Lesungen des Markusevangeliums oder an die Stationengottesdienste unter freiem Himmel, an Schulgottesdienste, Krippenspiele und solche Sachen – es gibt so viele Dinge, an die ich gerne denke. Es sind die vielen einzelnen Begegnungen mit Menschen. Ich habe gerne Neues ausprobiert und dafür in Brühl immer Mitstreiter gefunden, die das unterstützt haben. Und natürlich war die Geschichte als erste Owwerkerwemaid etwas ganz Besonderes – das hat mich in Kontakt mit vielen anderen Menschen gebracht.

Gibt es auch eine Idee, die nicht umgesetzt werden konnte?

Hundhausen-Hübsch: Ich hätte gern für Kinder Gottesdienste auf den Weg gebracht. Es ist mit den beiden Gottesdienstorten in Brühl aber schwer, so ein regelmäßiges Angebot einzuführen, weil es diesen stetigen Wechsel zwischen diesen beiden Orten gibt. Und da habe ich auch nicht genügend Menschen gefunden, die ebenfalls gemeint haben, dass wir so etwas brauchen. Aber wir haben so viele andere Sachen gemacht: Die ganze Grüne-Gockel-Arbeit, also Umweltmanagement in der Kirche einzuführen. Aber auch da haben wir es nicht geschafft, das Gemeindezentrum energetisch neu aufzustellen, weil die Einnahmen aus Kirchensteuern zurückgehen.

Aber die Gemeinde steht demnach doch recht gut da, oder?

Hundhausen-Hübsch: Ja, weil hier viele Leute mitarbeiten.

Fällt der Abschied von Brühl schwer?

Hundhausen-Hübsch: Ja, natürlich. Es sind mir ganz viele Menschen ans Herz gewachsen. Aber es ist in meinem Beruf so: Wenn man die Stelle wechselt, muss man Abschied nehmen. Das wird am Sonntag, 14. Februar, sein. Ich mache gerade die Erfahrung, dass ich mich überall erklären muss – das ist nicht einfach. Da bin ich froh, dass ich mich nicht ein halbes Jahr lang verabschieden muss.

Wie geht es in der Gemeinde weiter?

Hundhausen-Hübsch: So wie es derzeit aussieht, wird eine Pfarrerin, die noch sieben Monate im Probedienst ist, kommen. Das ist eine gute Lösung, weil man so noch Zeit hat – vielleicht will sie sich dann für die Stelle bewerben. So ist es ja bei meinem Kollegen Marcel Demal gewesen. Ich wünsche Brühl, dass es gut weitergeht. Aber da bin ich zuversichtlich.

