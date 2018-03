Anzeige

Brühl/Ketsch.Der christliche Palmsonntag gilt als Friedensfest im Gedenken an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem auf dem Rücken einer Eselin. Die Menschen bereiten ihm einen begeisterten Empfang, jubeln ihm mit Palmwedeln in den Händen zu oder legen seinen Weg damit aus.

Und doch gilt dieses Ereignis – Jesus wird gefeiert wie ein König – auch als Zeichen für Aufbruch und Herausforderung für die damaligen politischen Mächte. Und obgleich der Palmsonntag für Frieden und Jubel steht, trägt dieser Tag den Anfang und das Ende in sich. Der Beginn des Leidensweges Jesu findet mit der Kreuzigung am Karfreitag seine Vollendung. Alle vier Evangelien des Neuen Testaments räumen der Passion einen breiten Raum ein, ganz besonders aber das Markusevangelium, welches in diesem Jahr den Gottesdienst prägt. Alljährlich beginnt die Feier in der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch im Gedenken an das Geschehen vor rund 2000 Jahren unter freiem Himmel mit der Palmenweihe.

Einzigartig in Leben und Wirken

Am Samstagabend fanden sich die Gläubigen dazu vor dem Hauptportal von St. Sebastian ein, von der Missionsgruppe mit Palmkreuzchen versorgt . Viele fleißige Hände hatten ein paar Tage zuvor beim Binden geholfen – 350 Kreuzchen fanden somit gegen eine Spende dankbare Abnahme. Mit seiner Begrüßung holte Pfarrer Erwin Bertsch die Gottesdienstbesucher aktiv in das Geschehen vom Palmsonntag, segnete mit kräftigem Weihwasserregen die Palmen und verlas das Evangelium auf der Kirchenstaffel. Mit dem Einzug in die Kirche nahm der Gottesdienst seinen weiteren Verlauf.