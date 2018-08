Seilrutsche mit Badewanne

Brühl.Trotz der großen Hitze machten sich 36 Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren beim Ferienprogramm der Gemeinde mit dem Bus auf den Weg nach Kandel in der Südpfalz. Ziel war der im Bienwald liegende „Fun Forrest Abenteuerpark“ – der SPD-Ortsverein Brühl-Rohrhof hatte zu diesem Ausflug eingeladen.

Nach intensiver Einführung durch die professionellen Kletterasse des dortigen Betreibers waren alle Kinder in der Lage, mit dem Klettergeschirr und den Sicherungsvorrichtungen umzugehen und den Weg in die Baumwipfel anzutreten.

Parcours verschieden schwierig

Schnell hatten sich mehrere Gruppen gefunden, um gemeinsam die einzelnen Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu meistern. Besonders beliebt waren die Parcours mit Seilrutschen, die unter anderem mit Bobby-Car und Badewanne ausgestattet waren und somit für viel Spaß sorgten.

Um die Batterien zwischen den einzelnen Stationen aufzufrischen, konnten sich die Kinder am zentralen Treffpunkt von Gabriele Rösch, Hans Hufnagel und Julian Thüning – der mit den Jüngsten mitkletterte – mit Getränken und Süßigkeiten für die weiteren Abenteuer stärken. In diesen Pausen wurden die überwundenen Schwierigkeiten lautstark diskutiert, um dann aufs Neue in den Baumwipfeln zu verschwinden.

Bei der Heimreise im Bus wurde in einigen Gruppen der Nachmittag nochmals intensiv und lebhaft diskutiert, während andere ziemlich müde waren und kurz die Augen schonten.

Als die Kinder wieder in die Obhut ihrer Eltern gegeben wurden, geriet die Resonanz aller Teilnehmer so positiv, dass einer Wiederholung im nächsten Jahr wohl nichts im Wege steht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018