Seine Gitarre klingt wie drei Instrumente

BRÜHL.Ein Stuhl, ein Mann, eine Gitarre, eine Unmenge Kabel und Pedale: So sah es am Sonntagnachmittag in der Villa Meixner auf der kleinen Bühne aus. Es war magisch, was Dieter „Bornzero“ Bornschlegel da mit seiner echt malträtierten Gitarre für über zweieinhalb Stunden veranstaltete. Das Publikum – vom jungen Gitarrenschüler bis zum Gitarrenlehrer, begeisterte Krautrockanhänger und Junggebliebene

...