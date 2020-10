Seinen Zielen folgen

Brühl.In zwei Gottesdiensten wurden insgesamt 21 junge Christen bei der Konfirmation in die evangelische Kirchengemeinde aufgenommen. Obwohl die Gottesdienste in der großen katholischen Schutzengelkirche stattfanden, war der Zugang wegen der Corona-Regeln nur einem kleineren Kreis möglich. Das Abendmahl war sogar am Tag zuvor nur im Kreise der Konfirmanden und Kirchenältesten gefeiert worden.

„Die eine Welt schaffen, von der Ihr träumt“, stand über der Konfirmation, die von Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und Pfarrer Marcel Demal zelebriert wurde. Der Jugendchor unter der Leitung von Anja und Steffi Zorn gab mit dem Lied „A Million Dreams“ den musikalischen Rahmen vor.

Die beiden Seelsorger sprachen während der Gottesdienste darüber, dass es wichtig sei, seine persönlichen Ziele im Auge zu behalten, um eine bessere Welt zu schaffen. Zudem solle jeder sein eigenes Reden und Handeln bei dieser Zielverfolgung überprüfen und zulassen, dort aktiv zu werden, wo Gott es wolle. Er stehe dabei an der Seite der Gläubigen und helfe, an den eigenen Zielen festzuhalten. ras

