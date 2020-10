Seit 85 Jahren sind sie voller Lebensfreude

Brühl.Beim ihrem ersten Treffen 1967 beschlossen ehemalige Schüler des Jahrgangs 1934/35 der Grundschule Brühl und Rohrhof wegen des guten Zusammenhaltes, sich einmal im Monat zum geselligen Gespräch zu treffen. Aus den Gesprächen wurden mit den Jahren auch Radtouren, Spaziergänge und Ausflüge. Inzwischen feierten viele von ihnen den 85. Geburtstag und das wurde nun gemeinsam festlich begangen.

Seit über 50 Jahren nehmen sich die ehemaligen Schüler Zeit für schöne Dinge im Leben. Maria Becker begrüßte mit einem besinnlichen Gedicht von Paul Celan ,,Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind“. Nach dem Mundartgedicht ,,Ich grüße euch ihr liewe Leit, euer hiersein mich besonders freit, denn heit hawwe mer Grund zum Feiern“, wurde ein Essen serviert.

Kaum waren die Tische wieder abgeräumt, gab es ein Unterhaltungsprogramm. Herbert Brucker und Maria Becker erzählten eine humorvoll-kulinarische Geschichte. Der Zauberer Tschidschi alias Günther Grün aus Karlsruhe brachte die Jahrgangsmitglieder mit seinen Tricks zum Staunen.

So eine gut organisierte Feier durfte nicht ohne Dankesworte zu Ende gehen. Viel Lob und Anerkennung erhielten die Frauen die sich schon jahrzehntelang für den Zusammenhalt und die Freundschaft des Jahrgangs 1934/35 bemüht haben.

Stellvertretend für alle Aktiven nahmen Maria Becker, Rita Montag und Hildegard Fritz einen Blumenstrauß von Maria Butz entgegen. Mit einem Mutgedicht, dass es noch viele gemeinsame Treffen und Feiern geben werde, klang das Treffen aus. „Mit so viel Engagement, Zusammenhalt und Lebensfreude kann alles nur gut werden – das ist gelebte Bürgernähe in Brühl und Rohrhof, da ist man zu Hause“, hieß es in den Dankesworten. zg/ahe

