Selbst gebastelte Geschenke im Café

Brühl.Der Duft von Plätzchen und Glühwein liegt in der Luft und weihnachtliche Melodien künden verheißungsvoll das bevorstehende Weihnachtsfest an. Die Mitglieder der Pro Seniore Residenz laden Interessierte ein, das stimmungsvolle Nikolauscafé zu besuchen, das am Donnerstag, 6. Dezember, um 15 Uhr in der Pro Senioren Residenz Brühl stattfindet.

Es gibt Glühwein, Punsch und Gebäck und auch der Nikolaus hat sich schon angekündigt. Die Bewohner haben einen kleinen Weihnachtsverkauf mit allerlei selbst gefertigten Geschenken, wie zum Beispiel Weihnachtskarten, Baumschmuck und Dekorationsartikel vorbereitet.

Der Erlös ist zugunsten neuer Projekte im Rahmen der Beschäftigung gedacht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.12.2018