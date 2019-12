Selbst widerspenstige Stahlrösser repariert

Brühl.Ehrenamtliches Engagement macht glücklich. Das bestätigen die „Drei von der Werkstatt“ Hermann Scheuler, Werner Huber und Projektleiter Klaus Triebskorn.

Seit Dezember 2016 sind sie mit an Bord und haben seither viel gelernt, um Fahrräder fachgerecht zu reparieren. Von den bisher rund 130 reparierten Fahrrädern sind an Betroffene bis dato 105 Räder abgegeben worden, 25 fertige stehen zur Abholung gegen eine Spende bereit. Es sind Damen-, Herren-, Jugend-, Kinderräder und Moutain-Bikes dabei. Über 1300 Stunden wurden seitdem ehrenamtlich geleistet. Eine große Anzahl Räder sind im Bestand, die es noch zu reparieren gilt. Dazu sind weitere Helfer willkommen.

„Unermüdlich stehen wir donnerstags in der Werkstatt unter dem Kindergarten des Pavillons der Schillerschule von 17 bis 20 Uhr den oft widerspenstigen Stahlrössern gegenüber, um sie wieder verkehrssicher herzurichten“, erzählt Projektleiter Klaus Triebskorn: „Sind wir uns mal bei einem Rad nicht sicher, ob die Funktion dauerhaft gewährleistet ist, nehmen wir es schon mal eine Woche mit und fahren es zur Probe.“ Akribisch werde jede Anwesenheit, jedes Rad und jeder Vorgang erfasst. Und für jedes Rad wird ein Fahrradpass ausgestellt.

Fehlende Sonderwerkzeuge

Die Gruppe nahm nun eine Spende in Höhe von 300 Euro von der katholischen Kirchengemeide entgegen, die Pfarrer Erwin Bertsch und Kirchengemeinderat Günther Martin überreichten. Die Spende stammt aus dem Erlös des Pfarrfestes 2018. „Davon werden wir einen Drucker erwerben, damit die Verwaltungsarbeit vor Ort stattfindet, sowie fehlende Sonderwerkzeuge“, sagte Hermann Scheuler. Wer bei der Fahrradwerkstatt vorbeikommt, weil er was an seinem Fahrrad repariert haben will, dem wird abgesagt. Denn hier werden nur gespendete, gebrauchte und reparaturbedürftige Fahrräder wieder aufgebaut, um sie an Bedürftige abzugeben. „Wir machen dem örtlichen Fahrradhändler keine Konkurrenz. Im Gegenteil. Wir verweisen auf Hans-Peter Noe von ,Strampelpeter’ in Rohrhof. Er unterstützt uns“, sagte Werner Huber.

Für die Zukunft würde sich Triebskorn die Ausweitung in ein „Repaircafé“ wünschen, in dem auch Elektrogeräte repariert werden. Aber auch hier – wie zu Beginn der Werkstatt – seien geeignete Räumlichkeiten erforderlich. zg/kt

