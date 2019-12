Seminar vermittelt wichtiges Wissen und schafft Kontakte

Brühl/Ketsch.Nach 100 zusätzlichen Arbeitsstunden heißt es Abschied nehmen, denn die beiden Jung-Gemeinderäte der SPD Moses Ruppert (Ketsch) und Pascal Wasow (Brühl) verabschieden sich von der sozialdemokratischen Kommunal-Akademie (SGK).

Der SPD-Parteivorstand und die Bundes-SGK haben die Akademie 2001 gegründet, um Nachwuchs für die Zukunft der lokalen Demokratie zu fördern. An vier Wochenenden haben die beiden Nachwuchspolitiker gemeinsam mit 50 weiteren Teilnehmern aus ganz Deutschland über die verschiedensten kommunalpolitischen Themen debattiert und einiges Neues gelernt.

„Ich habe sehr viel neues und wertvolles Wissen über finanzpolitischen Themen sammeln können“, resümiert Ruppert gegenüber unserer Zeitung. Wasow ergänzt, dass neben den kommunalpolitischen Themen auch die persönliche Weiterentwicklung ein wichtiger Bestandteil der Seminarwochenenden war. „Wir wurden beispielsweise in Rhetorik und dem sicheren Auftreten geschult. Ich konnte das frisch gelernte Wissen bei meinen Interviews zur Kollerfähre bei Radio Regenbogen und RPR1 direkt in die Tat umsetzten.“

Beide bilanzieren, dass sich der Mehraufwand gelohnt hat. „Es hat Spaß gemacht – man hat viele tolle Menschen kennen und schätzen gelernt. Wir sind dankbar für die Erfahrung und das entstandene deutschlandweite Netzwerk. Wir können jedem parteiübergreifend nur ans Herz legen, an solchen Nachwuchsförderprogrammen teilzunehmen. Wir brauchen mehr junge Menschen in Entscheidungspositionen der Politik“, lautet das Fazit der beiden jungen Gemeinderäte aus Brühl und Ketsch in einer gemeinsamen Presseerklärung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019