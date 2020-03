Sendeanlage in Rohrhof

Brühl.Mit verschiedenen Baumaßnahmen hat sich der Gemeinderatsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Montag, 16. März, zu beschäftigen. Zunächst geht es um den Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren bei einem Zweifamilienhaus in der Erzbergerstraße und den Antrag auf Baugenehmigung beim Umbau und der Erweiterung eines Einfamilienhauses in der Mannheimer Straße. Außerdem beschäftigt sich der Ausschuss mit einer Einfriedung eines Grundstücks in der Geierstraße, die 1,80 Meter hoch sein soll.

Schließlich geht es um die Kenntnisnahme der Errichtung einer Hochfrequenzanlage im Ortsteil Rohrhof durch Vodafone (wir berichteten). Weitere Bekanntgaben sowie Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder und Besucher runden das Sitzungsprogramm ab. Die öffentliche Sitzung im Rathaus beginnt um 18.30 Uhr. ras

