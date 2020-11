Senioren feiern Martinstag

Brühl.Das Forum Älterwerden – das frühere katholische Altenwerk – lädt zu einem Gottesdienst am Martinstag ein. Er beginnt am Mittwoch, 11. November, um 14.30 Uhr für alle interessierte Senioren in der Schutzengelkirche.

Pfarrer i. R. Walter Sauer wird diesen Gottesdienst zum Ehrentag des Heiligen mit dem Forum feiern. Die Männer von der Schola gestalten den Gottesdienst einmal mehr musikalisch mit.

Das Leitungsteam des Forums Älterwerden weist darauf hin, dass während des gesamten Gottesdienstes laut Corona-Vorgaben eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. Außerdem liegen in den Kirchenbänken an gekennzeichneten Plätzen Meldezettel aus, die – möglichst mit eigenem Stift – ausgefüllt werden müssen.

Den Fahrdienst organisiert Teamsprecherin Maria Becker, Telefon 06202/7 23 08. zg/ras

