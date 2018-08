Seniorin betrogen

Brühl.Mit dem Enkeltrick haben unbekannte Betrüger eine Rentnerin aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) um 12 000 Euro gebracht. Nach Polizeiangaben von gestern, erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Verwandten. Er habe ein Haus ersteigert und benötige dringend 12 000 Euro. Die alte Dame habe die Summe sofort von ihrem Konto abgehoben. Wieder daheim, rief ihr „Verwandter“ erneut an und erklärte, dass eine gute Bekannte das Geld abholen würde. So übergab die Seniorin ein Kuvert mit dem Betrag an eine dunkelhaarige Frau im schwarzen Kostüm. Anschließend habe sich eine vermeintliche Bankangestellte bei der Brühlerin gemeldet und eine „Blitzüberweisung“ bestätigt.

„Als sie bei ihrem richtigen Verwandten nachfragte, bemerkte die alte Dame, dass sie einem Trickbetrug auf den Leim gegangen war und erstattete Anzeige“, so ein Behördensprecher. Die Polizei warnt, niemals Geld an unbekannte Personen auszuhändigen. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018