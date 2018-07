Sie entwickeln Klimapartnerschaft weiter

Anzeige

Brühl.Die Klimapartnerschaft mit der Gemeinde Dourtenga in Burkina Faso besteht seit September 2017. Jetzt weilt eine Delegation des Gemeinderates der westafrikanischen Stadt und des Jumelage-Komitees in Brühl, um zusammen mit den Verantwortlichen um Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Anna-Lena Schneider, die diese Klimapartnerschaft koordinieren, das Handlungsprogramm weiter zu entwickeln.

Zu Gast sind der Präsident des Jumelage-Komitees, Felix Segda und die Gemeinderäte Abel und Charles Abgas. Am Sonntagabend stößt Dourtengas Bürgermeister Armand Abgas zu der Gruppe, die am kommenden Donnerstag wieder abreist.

Aus dem Kern-Team wirken auch die Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, Renate Dvorak sowie die Gemeinderäte Christian Mildenberger (CDU) und Hans Zelt (SPD) am Besuchsprogramm mit, das zunächst in die Marion-Dönhoff-Realschule, dann ins Rathaus und schließlich nach einem Rundgang durch den Brühler Ortskern weiter nach Ladenburg führte, wo es ebenfalls eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Burkina Faso gibt.