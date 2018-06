Sie hören nicht auf, gut zu sein

Gemeinsam gegen die Not in der Welt folgen gestern rund 100 Menschen dem Banner der Hungermarsch-Aktion auf mehreren Strecken rund um Brühl. © koob

Brühl.Bewegung tut gut. Und sie lindert Not, denn, wenn sich genügend Menschen auf einen Weg machen, kann das bares Geld bedeuten. So funktioniert zumindest das Konzept des Hungermarschs, der gestern von Menschen organisiert und unterstützt wurde, die in den Kirchengemeinden Brühl, Oftersheim, Plankstadt, Schwetzingen und Ketsch verwurzelt sind.

35 Jahre nachdem sie sich erstmals auf den Weg

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4083 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.06.2018