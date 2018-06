Anzeige

Allgemein erwartet man von der Fotografie oftmals eine Wiedergabe von Realität. Doch allein schon die Auswahl des Motivs, der Ausschnitt der Szene, die Einstellung der Kamera sind eine subjektive Interpretation der durch die Fotografin wahrgenommenen Wirklichkeit. Der Moment, an dem der Auslöser an der Kamera gedrückt wird, unterliegt bereits dem natürlich Vergänglichen. Was bleibt, das sind Bilder. Die Aufnahmen von Rita Weis zeigen einfach „Fundstücke“. Ein interessantes Gebäude, eine Treppe, ein vergessenes Fahrrad, Spiegelungen im Hochwasser, Nachtlichter in Paris „en passant“ werden zu ihren Motiven.

Ihre Bilder entstehen aber eben nicht nur im Moment des Fotografierens, sondern sie werden erst durch die Bearbeitung am PC zu fertigen Produkten.

In Anlehnung an die räumlichen Gegebenheiten sind die Themen der Ausstellung grob in mehrere Teilbereiche gegliedert. Fotos aus der Region befinden sich im ersten Obergeschoss, Eindrücke von Großstädten erwarten den Besucher im zweiten Obergeschoss. Buntes, Abstraktes und Fundstücke zieren die Wände an den Treppen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018