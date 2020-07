Sie kennen die Zeitung genau

Brühl.Auch in diesem Schuljahr bringt unsere Zeitung wieder Lesestoff in die Grundschulen in der Region: Das Leseförderprojekt „Klasse Kids“ soll Schülern der dritten und vierten Klasse das gedruckte Medium näherbringen.

Die Klasse 4c der Jahnschule bekam von der Schwetzinger Zeitung zwei Wochen lang kostenlos eine Zeitung für das Schulprojekt „Klasse Kids“. Während dieser Zeit lernten sie, was ein Ressort ist, was Schlagzeilen sind und lasen jeden Tag gemeinsam einen Artikel. Die Klasse bekam insgesamt 17 Arbeitsaufträge mit verschiedenen Themen – vom Thema Wetter über die Schlagzeilen bis hin zu den fünf W-Fragen und woraus die Zeitung eigentlich besteht.

„Für die Klasse 4c war es ein schönes Erlebnis und sie danken der Schwetzinger Zeitung“, schreibt die Klasse an unsere Zeitung. Einen besonderen Dank spricht die Klassenlehrerin den Schülern aus. Auch ist sie der Meinung, dass einige Kinder der Klasse gute Reporter werden könnten. Am Ende der Zeit wussten die Kinder sehr gut über die Zeitung Bescheid.

Jamie Roth beschreibt seine Erfahrung mit „Klasse Kids“ wie folgt: „Die Klasse 4c aus der Jahnschule hat sich in den vergangenen Wochen mit dem Thema Zeitung beschäftigt. Sie haben sich die Zeitung genau angeschaut und dabei eine Menge über die Welt gelernt. Auch haben sie viele Arbeitsblätter für ihre Projektmappe bearbeitet und einige Filme zum Thema Zeitung gesehen. ,Die Klasse hat viel gelernt’, erklärt die Klassenlehrerin. Der Großteil der Klasse hatte auch schon vor dem Projekt gerne in der Tageszeitung geblättert. Alle wissen nun, was ein Ressort ist und wie man gute Überschriften bilden kann. Die Kinder finden es spannend, in der Zeitung zu lesen, denn so ist man immer gut informiert, wie zum Beispiel das Wetter wird und was am vorherigen Tag passiert ist.

Die Klasse kann auf jeden Fall empfehlen, Zeitung zu lesen. Jeder Schüler bekommt zwei Wochen lang kostenlos ein Zeitungsexemplar in die Schule geliefert. Wenn gewünscht, landet die Samstagsausgabe auch daheim im Briefkasten. Im Unterricht können die Klassen sich so über das Geschehen in ihrer Heimat und der Welt informieren und gleichzeitig das Lesen üben.“ zg

