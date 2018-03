Anzeige

Brühl.Für den Auftakt der Konzertreihe „Musik zu Tod und Auferstehung – Kirchenmusik in der Karwoche und an Ostern“ hat der Kirchenmusiker Jens Hoffmann die „Johannespassion“ des Barockkomponisten Heinrich Schütz (1585 – 1672) ausgewählt. Mit Chor und Solisten kam sie in der Schutzengelkirche zur Aufführung.

Es ist das zweite Projekt von „Ars Nova“, einem Chor, der durch den Wegfall des Kirchenchores im Oktober 2017 ins Leben gerufen wurde. Das damalige Versprechen, mit dem neuen Ensemble ein hochwertiges Angebot in der Seelsorgeeinrichtung zu schaffen, wurde somit mehr als eingelöst. Denn die zwölf Sängerinnen und Sänger brachten den biblischen Text in einer Eindringlichkeit zur Geltung, die die Zuhörer packte und sie förmlich ins Geschehen hineinzog. Der reine A-cappella-Gesang erforderte von ihnen eine lupenreine Intonation und perfekte Textverständlichkeit, Herausforderung, der sich die Musiker gerne stellten.

Wie im Beiblatt zu lesen war, vertonte Schütz die biblische Geschichte sechs Jahre vor seinem Tod, ist somit ein Werk des Alters und der Reife, das von hohem musikalischen und handwerklichen Anspruch zeugt. Erstmals erklang sie am Karfreitag 1666 mit der Überschrift „Das Leiden unsers Herren Jesu Christi, wie uns das beschreibet der heilige Evangeliste Johannes“. Dabei verzichtete der Komponist auf musikalische Zutaten jeglicher Art. Für den heutigen Hörer ist diese Musik in ihrer Reduktion eine außergewöhnliche musikalische Erfahrung.