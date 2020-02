Sie sorgen für den perfekten Auftritt von Miss Germany

Brühl.Miss Germany ist ein nationaler Schönheitswettbewerb für Frauen in Deutschland. Er wird seit 1927 ausgetragen. In diesem Jahr hat die Miss-Germany-Organisation ihr Konzept grundlegend überarbeitet und an ein neues, zeitgemäßes Format angepasst. Und in diesem Jahr sorgen auch erstmals die beiden Friseurinnen Nurdan Akyol und Nuray Edepali vom Salon Cem in der Hildastraße dafür, dass die

...