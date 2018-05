Anzeige

Brühl.„Hüpfen, toben, etwas erleben!“ So lautet das Motto vom Hüpfburgenland Fantasia auf dem Real-Parkplatz. Mit seinen luftgefüllten Sprungstätten und den Gokarts bietet dieser Vergnügungspark bunte Ablenkung unter blauem Himmel. Vor allem heutzutage, im Zeitalter der modernen Medien, eine tolle Möglichkeit zum Auspowern. Statt hinter dem Fernseher oder Laptop zu sitzen, haben hier Kinder mehr als genug Gelegenheiten, sich ein paar vergnügte Stunden ohne ihre elektronischen Begleiter zu gönnen.

Denn hier kann man nicht nur seinen Spaß haben, sondern auch Kondition und Gleichgewichtssinn durch die sportlichen Aktivitäten trainieren. Gerade am Wochenende ist einiges los. Da das Hüpfburgenland mit Leiterin Stefanie Sperlich und ihrem Team bis Ende September auf dem Real-Parkplatz in Brühl gastiert, kann man den ganzen Sommer über spaßige Stunden erleben. „Wenn viele Leute da sind, ist hier alles in Action“, erklärt Sperlich. Denn nicht nur Kinder kommen hier mit ihren Eltern zu Besuch, sondern auch viele Jugendliche.

Matten zur Sicherheit

Auf dem Wabbelberg oder der Riesenrutsche schulen die Kinder spielerisch ihre Körperbeherrschung. Der Boden ist zur Sicherheit mit Matten ausgelegt. So können die Kinder auch ohne Schuhe toben. „Die meisten sind beeindruckt, dass es jetzt im Freien und alles so gepflegt ist“, berichtet Sperlich. In den Hüpfburgen sind Aktivcenter integriert, durch die man klettern, krabbeln und rutschen kann. Aber der Park hat noch einiges mehr zu bieten: Während sich manche beim Rodeoreiten vergnügen, wagen sich auch Eltern durch den Hindernisparcours oder üben im Baseball-Bereich ihre Treffsicherheit.