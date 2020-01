Sie ziehen in den närrischen Olymp ein

Neujahrsempfang

Der Schlüssel: Respektvoll miteinander umgehen

Ein Wort vermisst Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der letzten Zeit immer häufiger: Respekt. Diese sieben Buchstaben stellt er beim Neujahrsempfang am Freitababend in den Mittelpunkt – nachdem Bürgermeister Matthias Steffan ...