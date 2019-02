Singen fördert die Gesundheit

Brühl.Singen im Chor bedeutet Förderung der Gesundheit durch Abbau der täglichen berufsbedingten Belastungen. Außerdem stärkt es erwiesenermaßen das Immunsystem und fördert die zwischenmenschlichen Beziehungen. Für Neubürger bedeutet Chorgesang eine schnellere Integration in die Gemeinde. Daher arbeitet die Chorgemeinschaft ständig an der Weiterentwicklung und Zukunftssicherung des Chorgesangs in der Hufeisengemeinde, denn mitmachen kann jeder.

Deshalb sucht die Chorgemeinschaft Sänger mit wenig oder gar keiner Erfahrung und bietet ihnen die Möglichkeit, Freude am Chorgesang zu erleben. Die Probestunden können jederzeit besucht werden. Auch erfahrene Sänger sind willkommen.

Alter spielt keine Rolle

Der Männerchor mit zur Zeit 59 aktiven Sängern steht unter der Leitung von Musikdirektor Hans Kämmerer. Verstärkung wird jederzeit gesucht, das Alter spielt dabei keine Rolle. Die Chorproben finden donnerstags ab 19 Uhr, wechselweise im Proberaum der Festhalle oder in der Gaststätte „Sportpavillon“ statt. Mit dem gemischten Chor „Chorness“ bieten die Sänger ein Angebot, das nicht nur von Einzelpersonen sonder auch von Paaren genutzt werden kann. „Chorness“ wird geleitet von der Dirigentin Vera Pfannenstiel. Sie ist eine Garantin für modernes und rhythmisches Liedgut. Die 61 Sänger von „Chorness“ freuen sich über jede gesangliche Unterstützung. Jeden Montag ab 20 Uhr kann im Mehrzweckraum der Festhalle, über den Haupteingang im ersten Obergeschoss mitgesungen werden. Bei geschlossener Tür die Klingel benutzen.

Vorkenntnisse sind für Interessenten nicht nötig, denn auch ungeübte Sänger sind zu den Chorproben willkommen. Singen im Kreise vieler macht gleich mehr Spaß. Ein Vorsingen bei den Chören der Chorgemeinschaft ist nicht notwendig. g z

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019