Sinn der Mietpreisbremse

Brühl.Der Verein „Haus & Grund“ lädt am morgigen Mittwoch zu einem Immobilien- und Erbrechtsforum in das Gasthaus „Zur Traube“ ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Brühl gehört auch zu den Gemeinden, in welchen im Juni 2015 die Mietpreisbremse eingeführt wurde, erinnern die Veranstalter. Jetzt wurden die Regeln für dieses Instrument verschärft. Welche Maßnahmen das im Einzelnen sind und was das in der Praxis für die Vermieter in Brühl heißen kann, soll in diesem Vortrag von Fachanwalt Wolfgang Reineke geklärt werden. Er will zu diesem Thema einen Überblick mit Tipps und Hinweisen für die Praxis geben.

Erbrechtliche Denkanstöße gibt es im zweiten Teil der Veranstaltung. Wer etwas zu vererben hat, der sehe sich laut Veranstalter in der Regel einer Welt gegenüber, deren Begriffe er nicht gut kennt. Pflichtteil, Vermächtnis, vorweggenommene Erbfolge, Erbverzicht, Abfindungs- und Ausgleichszahlung oder Nutzungsvorbehalt werden angesprochen.

Erbrechtsfachanwalt Michael Rudolf kennt die Praxis aus langjähriger Erfahrung und gibt unter dem Motto „Vermögensnachfolge und Vermögensvorsorge – was ist das Beste für Ehegatten, Kinder und Enkel?“ Anstöße zu Überlegungen. Beginn seines Vortrags ist gegen 19 Uhr. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.03.2019