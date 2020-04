In der Karwoche ist der Kreuzweg Jesu im Fokus der Christen. © Faulhaber

Ketsch/Brühl.Auseinandersetzen mit dem Kreuzweg Jesu gibt im christlichen Glauben der Karwoche ihre Sinnhaftigkeit und Tiefe, teilt die Kolpingsfamilie Ketsch mit und lädt zur Kreuzwegandacht ein.

Jesus begleiten auf seinem Weg der Angst und Hilflosigkeit, des Leidens bis hin zum Tod sei sicherlich eine Erfahrung, die sich in die dunklen Stunden des Lebens jedes Einzelnen übertragen lässt. Alles Belastende, Bewegende, alle Hilflosigkeit und Trauer lasse sich auf diesen Weg mitnehmen. Mit Bildern der Kreuzwegstationen in der Kirche St. Sebastian in Ketsch lade Helga Rey ein, sich auf den Weg zu machen, teilt die Kolpingsfamilie mit.

Station für Station übertrage sie die Seelennöte Jesu in den jetzigen Alltag. Jesu trägt sein Kreuz selbst bis zur Hinrichtung – und fällt unter der Last. Last bringe jede Zeit mit sich – aktuell die Ängste in der Corona-Krise, Existenzängste, Einsamkeit und seelische Not. Die Gedanken an Jesus solle den Menschen die Kraft geben, wieder aufzustehen, und die Erfahrung, dass es weitergeht – auch dann in der dunkelsten Nacht des Lebens.

Jesus begegnet seiner Mutter – was mag in ihrem Herzen vorgegangen sein, den Sohn so leidend zu sehen? Sicherlich die Frage nach dem „Warum ?“, gibt die Kolpingsfamilie vor. Solidarität zeigen, um weitergehen zu können – Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen. Ein fremder Mann am Weg werde zum Helfer in schwerer Stunde. Solidarität mache die Welt heller.

Jesus stürzt ein drittes Mal

Am Ende seiner Kraft stürzt Jesus ein drittes Mal. Am Boden zerstört, gescheitert – dabei hatten so viele Menschen begonnen, an ihn zu glauben. Viele Menschen seien auch heute am Boden zerstört, ohne Perspektive auf der Flucht. Und am Ende dieses Leidensweges wird Jesus ans Kreuz genagelt. Menschen könnten so grausam sein, lästerten noch im Angesicht des Leidenden. Wie eine Erlösung scheine der Tod angesichts der erlittenen Qualen.

In der Welt gebe es unzählige Krisenherde, Menschen, die unter unvorstellbaren Bedingungen lebten, schreibt die Kolpingsfamilie. Ein Ende der Leiden nicht in Sicht gebe es doch auch heute Menschen, die niemals die Augen vor Leid und Elend verschlössen und gleichgültig würden. Auf dem Weg des Glaubens und der Menschlichkeit bestärke im österlichen Geschehen das Geheimnis von Tod und Auferstehung, so die Kolpingsfamilie abschließend. mf

