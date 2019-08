Skulpturen aus Speckstein

Metropolregion

Polizei veröffentlicht Auslobung in mehrere Sprachen

Nach dem Angriff auf den Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) am 15.07.2019 har die Staatsanwaltschaft für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Am Donnerstag veröffentlichten ...