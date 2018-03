So wenig Aktive wie nie zuvor

Anzeige

Dadurch sensibilisiert, wurde aus einer Spendenaktion unter den Mitgliedern ein Defibrillator angeschafft und auch gleich eine Schulung in Erster Hilfe angeboten.

Zudem klagt man über Mitgliederschwund. Zurzeit gibt es 156 Mitglieder, von denen 125 Aktive sind. „Ein neuer Tiefstand“, kommentiert Frey, der zudem die anstehenden Aufgaben „Mitgliederwerbung“, „Jugendarbeit forcieren“ und „Sponsorengewinnung“ formuliert. Ein Lob hat er parat für die „Harmonie im Leitungsteam“ und die „engagierten Mitglieder“.

Neuer Vergnügungsausschuss

Schwung soll rein in den Verein, deshalb haben die Damen 50 einen Vergnügungsausschuss gegründet, der für Angebote auf der Anlage sorgt und Ausflüge organisiert. Vom Frühstück auf der Terrasse bei den Plätzen bis zur Wanderung haben die Damen ein Programm parat, für das sie sich noch Impulse und Anregungen wünschen, die man an die Damen direkt weitergeben kann.

Der Klassenerhalt ist fast allen Mannschaften gelungen, davon berichtet Jugendwartin Yvonne Böhm, die nach ihrem Bericht nicht mehr zur Wahl antritt. Die Mannschaften wechseln in die nächsthöhere Altersklasse, also etwa die Herren 50 in die Herren 55. „Im Jahr 2017 gab es keine Clubmeisterschaften, das Interesse daran ist insgesamt rückläufig“, betonte Böhm.

Jugendwart Michael Vetterolf sprach von Kooperationen mit der Jahnschule und mit der Gerhart-Hauptmann-Schule in Rheinau. Dort wolle man die Altersstufe herabsetzen und bereits Trainings für die Erstklässler anbieten, um frühzeitig ein Hobby, einen Sport anzubieten, bevor zu viele unterschiedliche Angebote an die Kinder herangetragen werden. Auch im Jugendbereich kam mangels Anmeldungen – „es waren gerade einmal zwei“ – 2017 keine Clubmeisterschaft zustande. Bei den Junior Open gingen 90 Jungen und Mädchen an den Start. Die Vorbereitungen für die Junior-Open 2018 seien in vollem Gange. Er unterstrich: „Die Eltern wollen immer mehr den All-inklusive-Service vom Verein, aber eigentlich nichts dafür tun.“

Die Tennisschule Oliver Markus leiste gute Arbeit, zurzeit wären acht Kinder im Wintertraining. Mit einem locker ausgeführten Ehrungsblock ging die Versammlung ihrem Ende zu und der gesellige Teil begann.

