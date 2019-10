Soave umschmeichelt Gaumen

BRÜHL.Fast war es, als wäre man in Venetien – strohgelber und zart duftender Soave im Glas, die grünen Hügel und Weinberge direkt vor Augen. Doch ein Blick aus dem Fenster genügte, um sich zu vergewissern, dass man doch im evangelischen Gemeindezentrum in Brühl war. Denn die Mitglieder der Mediterranen Kochgesellschaft taten zur 15. Auflage ihres Weinstammtisches alles, um die über 20 Personen mit verschiedenen Varianten des italienischen Weißweinklassikers, anschaulichen Erläuterungen und wunderschönen Bildern der Herkunftsregion in das Land des „dolce vita“ zu entführen, die per Beamer großformatig an die Wand geworfen wurden.

„Ein Wein wie die Landschaft. Nicht umsonst bedeutet ‚Soave‘ auch ‚zart‘ oder ‚sanft‘“ führte Referent Frank Jasensky aus. Der berühmte amerikanische Schriftsteller Hemingway wäre von dem edlen Tropfen so sehr angetan gewesen, dass er in jedem seiner Romane, der in Italien spielt, Erwähnung fand.

Immer neue Soave wurden verkostet, vom „normalen“, über den „classico“ bis hin zum „superiore“ von unterschiedlichen Herstellern und Soave Spumante war alles dabei. Natürlich haben Mitglieder der Mediterranen Kochgesellschaft die Gegend im Nordosten Italiens auch schon selbst erkundet, kistenweise Käufe von edlen Tropfen direkt beim Produzenten inklusive. Frank Jasensky verstand es vermutlich auch daher gut, nicht nur die verkosteten Weine zu beschreiben, sondern gleichzeitig auch touristische Tipps zu geben, natürlich stets in Hinsicht auf den Wein, aber auch auf das kleine, mittelalterliche Städtchen Soave und dessen Umgebung.

Ebenso lieferte der Weinexperte interessante Hintergrundinformationen kultureller und historischer Art von den antiken Römern bis in die heutigen Tage. Schon der große Cicero sei in der Gegend gewandelt, als er auf „Wahlkampftour“ war, um sich dort Unterstützung für seine politische Laufbahn zu sichern und die Venezianer hätten gar vorgeschrieben, immer eine bestimmte Menge des vergorenen Saftes der Garganega-Traube auf den Schiffen ihrer Flotte mitzuführen – zur medizinischen Verwendung.

Auch wenn die Gläser aus verständlichen Gründen immer nur wenig gefüllt wurden, so stieg doch die Stimmung mit jedem Glas. „So, bei diesem Soave liegen wir schon bei 13 Volumenprozent“ führte Jasensky sachlich aus, was ein weiblicher Gast zur allgemeinen Erheiterung mit einem lauten „Hurra“ quittierte. Die heitere Stimmung lockerte auch die Zungen und förderte den gepflegten Austausch. Als sich die Runde gegen 22 Uhr auflöste, verließen alle Gäste den Weinstammtisch bei bester Laune – und um einige Kenntnisse rund um den beliebten, trockenen DOC-Wein reicher. Vorsitzende Christiane Appel freute sich über den gelungenen Abend.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.10.2019