Solidarisch unterwegs

Anzeige

Hilfe rund um den Globus

Wenn sich an diesem Sonntag um 8 Uhr an der evangelischen Kirche die Radler und die „Langstreckler“ aussenden lassen, haben sehr viele von ihnen schon etliche Kilometer abgelaufen. Sie haben bei ihren Spendern – Verwandten und Freunden – die traditionelle Gabe zu erbitten. Für sie ist der Hungermarsch die freudige Erfüllung ihres Versprechens und der Gottesdienst ein Bekenntnis zu ihren Empfängern. Sie wollen das Kinderrechtswerk Afrika, die Franziskaner in Johannesburg, die Nonnen in Tansania, die Mönche in Mvimva, das Partnerschaftskomittee in Dourtenga und die rumänischen Pfarrei Karansebesch unterstützen.

Als Predigtimpuls wird die Vorsitzende des Freundeskreises Doutrenga, Renate Dvorak, Fragen zu ihrem Engagement für Brühls Partnergemeinde im afrikanischen Burkina Faso beantworten.

Derjenige, der dieses Fest nicht mitfeiern kann, ist von Mehrer eingeladen, seinen persönlichen Beitrag auf eines der von der Pfarrgemeinde Oftersheim geführten Konten zu überweisen. sr/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.06.2018