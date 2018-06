Anzeige

Und danach freuen sich die Teilnehmer des Hungermarschs auf das anschließende „Solidaritätsmahl“ im Gemeindezentrum. Es wird zubereitet von den Frauengemeinschaften Brühl und Rohrhof. Zuvor oder danach kann man auf Stellwänden im Foyer ein paar Eindrücke von den geförderten Projekten bekommen.

Die Marschierer unterstützen die Projekte mit eigenen Spenden und dem Geld, das sie in ihrer Familie und bei Freunden gesammelt haben. Damit fördern sie die Kinderrechtsorganisation in Afrika (KIRA), die Schule der Abtei Mvimwa in Tansania, eine Gemeinde in Rumänien, tansanische Schwestern in den Usambara-Bergen, ein Aids-Center in Südafrika und die entstehende Berufsschule in Brühls Partnerstadt Dourtenga. Auf diese Weise füllen die Marschierer die Teller, wie auf ihrem Plakat gezeigt, mit Reiskörnern – echten, aber auch Reiskörner des Wissens. Derjenige, der dieses Fest nicht mitfeiern kann, ist von Organisator Helmut Mehrer eingeladen, einen Beitrag auf eines der Spendenkonten zu überweisen. ras/sr

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018