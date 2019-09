Solist spielt Barockmusik

Brühl.Zu einem besonderen Konzertereignis lädt die Kirchenmusik Brühl/Ketsch am Samstag, 28. September, von 19.30 bis gegen 20.30 Uhr ein. „Einstimmige Musik von Meistern der Mehrstimmigkeit“ ist der Titel des vielversprechenden Gastspiels von Cellist Ludwig Frankmar in der Reihe „Auszeit“ überschrieben, das in der Schutzengelkirche mehrere Komponisten aus Renaissance und Barock ins Zentrum stellt.

Frankmar gastiert in Brühl mit einem reinen Soloprogramm, also ohne Begleitung. Durch die virtuosen Passagen wird im Raum der Eindruck einer Mehrstimmigkeit erweckt. So entsteht ein sehr imposantes Programm eines begnadeten Cellisten.

Erklingen werden bei diesem „Auszeit“-Konzert die Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Diego Ortiz und Giovanni Battista Degli Antonii.

Ludwig Frankmar spielt beim Konzert ein fünfsaitiges Barockcello des Parisers Louis Guersan aus dem Jahr 1756. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019