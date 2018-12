Sonne scheint jetzt auch für die Jüngsten

Brühl.Neues Team, neue Kinder, neue Herausforderung – so heißt das Motto für den neuen Kindergarten „Sonnenschein“ an der Schillerschule. Die zwei Gruppenzimmer im Pavillon des „Sonnenschein“-Hortes sind fertig, vor vier Wochen sind die ersten Kinder eingezogen. Jetzt wurde die neue Einrichtung bei einem gemütlichen Informationsabend offiziell eingeweiht.

Das „Sonnenschein“-Team mit den Erzieherinnen Sonja Balduf, Nicole Schäfer, Marie Wagner, Mimoza Hoxha und Heike Burger sowie Leiterin Anne Fonje präsentierte der Verwaltung und Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen die Räumlichkeiten mit Kinderrestaurant, Gruppenzimmern, Büro, Teamzimmer und Sanitärcontainer. „Da möchte man gerne noch einmal Kind sein“, war zu hören.

Die beiden Gruppen sind Bananen und Erdbeeren. Obst braucht Sonne zum Wachsen und Sonne ist auch wichtig für die Kinder. Der „Sonnenschein“-Kindergarten hilft den Kleinen beim Wachsen. Zurzeit sind 19 Kinder in den beiden Gruppen untergebracht. Mitte nächsten Jahres werden es insgesamt 32 Kinder sein. Es gibt viele Voranmeldungen, so dass bis 2020 mit 50 Kindern die Auslastung erreicht sein dürfte. Es fehle nur noch ein ansprechendes Außengelände, so die einhellige Meinung des Teams.

Bis jetzt stehen auf dem Außengelände nur ein Klettergerüst und eine alte Schaukel. Eine schmucke Ritterburg, ein schöner Sandkasten, eine große Wippe, ein Verkaufsladen, ein Trampolin und ein Polizeiauto wären schon toll, so die Wünsche der Kinder. Ein Bobbycar-Parcours mit einer Tankstelle aus Holz wäre noch die Krönung, hoffen sie auf die Zusage des Gemeinderats.

Förderung der Pesönlichkeit

Die Konzeption des Kindergartens folgt einem situationsorientierten Ansatz. Aktuelle Themen werden aufgegriffen. Beobachtungen zeigten, dass Kinder oft ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzten, sagte Burger: „Wir machen ihnen Mut und geben ihnen Hilfestellung.“ Die Kinder werden in ihrer Entwicklung durch gezielte Angebote unterstützt, zum Beispiel in den Bereichen Kunst, Musik, Bewegung, Sprache, Naturwissenschaften und Geografie. „Dabei möchten wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten. Mit Spaß und Spiel werden wir die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten.“

Der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die Beratung und die Information der Eltern seien von wesentlicher Bedeutung, meinte Marie Wagner. „Wir führen die Kinder bewusst an herausfordernde Alltagssituationen heran und unterstützen sie, diese selbstständig zu bewältigen und sich als selbstwirksam zu erleben“, erklärte Mimoza Hoxha.

Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit stünden im Vordergrund. Der wertschätzende Umgang mit der Natur, den Tieren und den vorhandenen Ressourcen sei ebenso wichtig. In dem neuen Kindergarten seien alle Familien und Kulturen willkommen, führte Nicole Schäfer aus. Von den 19 Kindern haben 16 ausländische Wurzeln. Die Kleinen kommen unter anderem aus Brasilien, Australien, Afghanistan, Ukraine, Irak, Türkei, Pakistan, Italien und Kanada. Viele sprechen kein Deutsch, trotzdem klappe alles hervorragend. Sprachbarrieren würden mit Übersetzungsprogrammen und Symbolbildern überwunden.

Der Kindergarten öffnet um 7.30 Uhr. Bis 9.30 Uhr ist freies Frühstück. Einmal in der Woche gibt es ein Frühstücksbuffet für alle. Dann gehen die Kinder gemeinsam auf eine ausgewogene Geschmacksreise. Bis 11.30 Uhr darf gespielt werden. Danach strömen alle ins Kinderrestaurant, wo das täglich frisch gekochte Essen wartet. Während des Essens werde eine familiäre Atmosphäre geboten, meinte Nicole Schäfer.

Jede Menge Angebote

Viele weitere Aktivitäten sind im Angebot. Die „Theater-Sternchen“ kommen mit Musik in Kontakt und die Raupe „Rita“ lockt mit einem Bewegungsprogramm. Es gibt ein Übungsprogramm, um Lese- und Schreiblernprozesse zu stärken, stellte Sonja Balduf die „Wuppi-Kids“ vor. Und dann ist da auch noch Besuchshund „Balu“ mit seinem Herrchen Sven Gaisbauer. Die beiden sind für die tiergestützte Pädagogik zuständig und haben die Kindergartenkinder schon begeistert. Um die Eltern auf dem laufenden zu halten, werden jeden Monat die „Gruppen-News“ erstellt.

Die Premieregäste besichtigten den schnuckeligen Kindergarten und waren hellauf begeistert. Bürgermeister Dr. Ralf Göck dankte dem Kindergarten-Team, den Mitarbeitern der Bauverwaltung um Amtsleiter Reiner Haas und Bauhofleiter Sascha Mayer für die geleistete Arbeit. Der Gemeinderat habe für die Ausstattung des Kindergartens gesorgt. Die Einrichtung werde jetzt mit Leben gefüllt: „Hier lernen die Kinder was, sie starten mit Liebe und Zuversicht ins Leben.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018