Sonnenuntergang wird zum musikalischen Ereignis

Brühl.Gleich in zweierlei Hinsicht werden es die Schützen der Sportgemeinde beim Vereinsfest „Sun Goes Down“ am Samstag, 22. September, so richtig krachen lassen. Zum einen werden auf dem Vereinsgelände am Weidweg die Salutschützen unter dem Kommando von Gerd Rapp eine halbe Stunde nach Beginn des Festbetriebes drei krachende Salutsalven in den rötlichen Abendhimmel abfeuern, zum anderen wird die Band „K‘lydoscope“ den Besuchern zum Sonnenuntergang über den Brühler Rheinauen um 19 Uhr mit Rocksongs einheizen. Und das Beste für die Besucher: Alles wird bei freiem Eintritt geboten.

Loslegen wird die Band mit Martin Orth (Gesang und Keys), Andreas Frank (Gitarre) bekannt für seine zündenden Soli, Simon Kammerer (Schlagzeug) und Fabio di Bernardo mit dem Opener „Come together“ von den Beatles.

Partyangebot bis in die Nacht

Selbstverständlich werden auch Eigenkompositionen wie „My inner fools“ oder aber einer von vielen Kult- Songs wie „Rebell Yell“ von Billy Idol in perfektem Sound dargeboten. SG-Vorsitzender Andreas Vock betonte derweil, dass die Sportgemeinde mit diesem Vereinsfest einen Aufbruch, ja einen Neubeginn wagen möchte. Impulse sollen gesetzt werden – unter Bewahrung der Tradition.

Ausgerichtet am Bedarf und an den Wünschen der Festbesucher wird auch in der parallel geöffneten „Bamboleo-07-Schützen-Bar“ unter der großräumigen „E.K.Pergola“ den Gästen zusätzlich zum normalen Getränkeangebot noch von leckeren Longdrinks, Sekt über Aperol-Spritz bis hin zum „Zielwässerchen“ alles geboten, was das Herz begehrt. Bei Musik von „DJ Patte“ mit Disko-Fox, Schlager, Oldies und aktuellen Charts-Liedern werden die Besucher sich dem „Malle-Feeling“ so gut wie gar nicht entziehen können, sind sich die Veranstalter schon jetzt sicher.

Der Stellvertretende SG-Vorsitzender Reinhard Baumann fügte hinzu, dass der Erlös der Veranstaltung dem Projekt „Förderung der Faszination Schießsport 2019“ zugutekommt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.08.2018