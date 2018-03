Sorgt Differenzierung für Entfremdung?

Anzeige

Zum informativen Einstieg hatte Pfarrer Erwin Bertsch eine Präsentation vorbereitet, die begleitet mit eigenen Erklärungen von ihm und den beiden Moderatoren, Martina Leidinger und Nikolaus Weitzel, eine lebhafte Diskussion unter den Räten in Gang setzte. Sie betonten, man habe doch in den vergangenen Jahren großen Wert auf gemeinsames Wirken der Gruppierungen in Brühl/Rohrhof und Ketsch gelegt und dabei doch manche Eigenheiten in den Pfarrgemeinden belassen. So wurde befürchtet, dass das Einrichten von Gemeindeteams eher Trennungen forcieren würden.

Arbeit ein Gesicht geben

Ein solches Team arbeitet örtlich bezogen, hat in seinen Mitgliederreihen Pfarrgemeinderäte, einen Hauptamtlichen und weitere Mitwirkende, die der Kirche vor Ort ein Gesicht geben sollen. Einberufen auf zweieinhalb Jahre liege die Zuständigkeit in den drei kirchlichen Grunddiensten, also der Diakonie, der Verkündigung beziehungsweise der Katechese, der Gestaltung von Gottesdiensten und Pflege der Gemeinschaft.

Die Gewinnung von Menschen, die gerne ihre Begabungen darin einbringen möchten, die Stärkung von Eigenverantwortlichkeit, mit neuen Ideen frischen Wind in die Pfarrgemeinde bringen, einhergehend mit positiven Veränderungen, wurde benannt. Ebenso aber auch Bedenken wie Kompetenzprobleme, Konkurrenzdenken und Doppelbelastung.

Für den den zweiten Tag des Treffens war Wolfgang Stein eingeladen, den meisten noch als Brühler Mitglied des Pfarrgemeinderats bis 2010 bekannt. Er arbeitet seit 2016 in seinem Wohnort Plankstadt in einem Gemeindeteam mit. Diese aktuelle Berichterstattung war, wie betont wurde, den Klausurteilnehmern wichtig für eine Entscheidungsfindung, die sich nicht nur auf formelle Vorgaben stützt.

Gerne berichtete Stein aus dem Alltag des Gemeindeteams und stand Rede und Antwort zu Fragen. Letztlich war es dem Vernehmen nach für alle Beteiligten ein bereicherndes Gespräch. Anschließend wurden Vor- und Nachteile eines Gemeindeteams für Brühl/Rohrhof und Ketsch differenzierter diskutiert. Vornehmlich das Wohl der Menschen vor Ort im Blick, sollten entwickelte Gemeinsamkeiten nicht in Gefahr geraten, die Energie dürfe nicht in eine falsche Richtung fließen, denn nur Zusammenhalt ergebe Stärke, nicht Differenzierung.

Projektbezogene Aktivierung

Auch der Vergleich der Arbeit von bestehenden Ausschüssen in der Kirchengemeinde und einem Gemeindeteam wurde beleuchtet. Die Verteilung der Aufgaben auf mehr Schultern, die Nutzung von ortsspezifischem Wissen, bedarfsgerechtere Entscheidungen und projektbezogene Aktivierung, mehr Eigenverantwortlichkeit als Motivation wurden als mögliches Pro benannt.

Versuchsweise haben die Räte mögliche Aufgaben für jeweils ein Gemeindeteam zusammengetragen. Punkte wie Gemeindefeste-Organisation, liturgisch-meditative Angebote, eine offene betreute Kirche und mehr Ökumene vor Ort gestalten, kamen dabei zu Papier.

In den Sitzungen im April und Juni wollen sich die Pfarrgemeinderäte weiterhin mit dem Thema befassen. mf

