Souveräner Finalsieg

Der SV Rohrhof veranstaltete das Hallenfußballturnier um den 1. Automobile-Hohmann-Cup in Brühl. An dem gut besetzten Nachwuchsturnier nahmen zwölf E-Jugendmannschaften mit über 100 Kindern teil. Die E2 des SV Rohrhof wurde in die Teams rot und schwarz aufgeteilt. Die E3 stellte das dritte Team und die F1-Jugend des SV Rohrhof bildete die vierte Mannschaft zusammengesetzt.

Im Halbfinale trafen dann die bislang ungeschlagenen Teams rot und schwarz des Gastgebers aufeinander, dieses Spiel entschied Team rot für sich. Im zweiten Halbfinale unterlag die Mannschaft von Rot-Weiß Rheinau I der TSG Eintracht Plankstadt I.

Im Spiel um Platz drei musste sich das Team schwarz des SV Rohrhof unglücklich im Siebenmeterschießen der Mannschaft von Rot-Weiß Rheinau I geschlagen geben und belegte den vierten Platz.

4:1 gegen Plankstadt

Das Endspiel gegen die TSG Eintracht Plankstadt I entschied das Team rot des SV Rohrhof ungefährdet mit 4:1 für sich und holte sich somit souverän den vielumjubelten Turniersieg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020