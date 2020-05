Soziale Kontakte oben auf der Wunschliste

Brühl.Zwar hat es einige Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen gegeben, doch von einem normalen Alltag ist Deutschland noch weit entfernt. Eine Mehrheit der Einwohner (51 Prozent) freut sich im Fall von entsprechenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen am meisten darauf, sich mit Freunden zu treffen. Fast ebenso häufig (49 Prozent) nannten die Befragten in einer Umfrage Besuche von Verwandten und Familie. Viele freuen sich aber auch auf Reisen und Restaurantbesuche (46 Prozent).

Training im Fitnessstudio oder im Sportverein sehnt gut jeder Fünfte befragte herbei. Zwölf Prozent gaben an, sich am meisten darauf zu freuen, wenn die Kinder wieder in die Schule oder in die Kita können. Wir wollten von Brühlern wissen, worauf sie sich am meisten freuen, wenn die Beschränkungen komplett aufgehoben werden.

Martina Pfitzer, 70, Rentnerin: Auch wenn ich gerne ein Buch zur Hand nehme - gelesen habe ich jetzt erst einmal genug. Ich freue mich am meisten darauf, wieder überall hingehen zu können. Insbesondere darauf, dass ich mich wieder mit meinen Kumpeln auf der „Buffalo’s“-Ranch treffen kann. Dort dann zu guter Countrymusic zu tanzen, gemütlich zusammenzusitzen und fröhlich zu sein - das fehlt mir schon. Aber auch das Schwimmen und den übrigen Sport sehne ich mir inzwischen herbei.

Tim, 10, Schüler: Ich möchte unbedingt wieder ins Kino gehen können - das macht mir unheimlich viel Spaß. Es gibt nicht einmal einen Film, auf den ich mich besonders freue. Es ist einfach die tolle Atmosphäre im Kino. Ich finde es echt schade, dass ich jetzt dort nicht hin kann, aber es kommen da einfach zu viele Leute zusammen.

Bettina Kyra, 57, Freiberuflerin: Ganz oben steht da für mich das Treffen mit Familie und Freunden. Ich freue mich ganz besonders auf die Orchester- und Chorproben, die ja zurzeit nicht stattfinden können. Das gemeinsame Musikmachen ist für mich schlichtweg schön und wichtig für meine Seele. Und natürlich gehört da auch das Treffen mit den Chorkollegen und den anderen Orchestermitgliedern dazu. Diese geselligen Momente vor und nach der Probe fehlen mir schon arg.

Mattis, 10, Schüler: Dass ich meine Lehrerin wiedersehe, ist für mich jetzt besonders wichtig - immerhin ist es ja mein letztes Jahr an der Jahnschule. Dabei fehlt mir noch nicht mal wirklich das Lernen, das kann ich zuhause auch gut machen. Mir fehlt es, die anderen aus der Klasse zu treffen. Und den Sport vermisse ich auch - ich spiele ansonsten Football in Weinheim. Da können wir zurzeit nicht trainieren. Wir spucken uns zwar nicht an, aber Abstandhalten geht bei dem Sport gar nicht.

Erik, 9, Schüler: Ich freue mich wie mein Bruder Mattis am meisten, den Sport bei den Weinheim Longhorns wieder beginnen zu können. Und natürlich auch darauf, in der Schule endlich meine Freunde wiederzusehen. Und ich freue mich darauf, dass ich bald in die vierte Klasse komme.

Vera Jettinger, 41, Bankkauffrau: In der Familie sehnen wir uns ganz extrem danach, unsere Eltern wiederzusehen, damit die wieder ihre Enkel in den Arm nehmen und knuddeln können. Sie fehlen meinen Söhnen schon sehr. Das ist eigentlich der wichtigste Wunsch, der mir spontan einfällt. Überhaupt fehlt es mir, mich mit Familie und Freunden zu treffen, unbeschwert zusammenzusitzen und miteinander zu erzählen. Dazu kommt dann aktuell noch das Thema Urlaub - wir würden schon gern im Sommer wegfahren.

Alexander Schneider, 55, Kaufmännischer Angestellter: Ganz ehrlich - ich empfand die Zeit jetzt als Geschenk. Wir sind zu vielen Sachen gekommen, die wir sonst nicht erledigen konnten. Und meine Frau und ich haben als Paar gut diese Wochen bei dem herrlichen Wetter verbringen können. Gefehlt haben höchstens kulturelle Veranstaltungen, die wir ansonsten besucht hätten.

