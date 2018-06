Anzeige

Brühl.Entertainer Jörg Knör ist wieder auf Tour. Mit seinem neuen Programm „Filou! Reloaded“ macht er am Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr auch in der Festhalle Station. Der Vorverkauf der Eintrittskarten ist bereits gestartet.

Der von den Medien als „King of Parodie“ bezeichnete Künstler nimmt sein Publikum mit auf einen Show-Ausflug nach Paris. Im Tourbus sitzen auch lauter neue Promis, im Kofferraum sind jede Menge aktuelle Geschichten aus der Welt der Stars. Jörg Knör parodiert in seinem einmaligen Mix aus Stand-Up, Parodie und Gesang die Promis – so ist zu hören – oft besser, als denen lieb ist – so unerreicht echt, als ständen sie persönlich auf der Bühne.

Viele Promis reisen stimmlich mit